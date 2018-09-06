وزير الدفاع الايراني يصل بكين

وافادت ارنا ان وزيرالدفاع الايراني سيلتقي بنظيره الصيني وعدد من المسئولين العسكرين و السياسيين ويبحث معهم القضايا الاقليمية والدولية وكذلك العلاقات الدفاعية الثنائية وسيقوم كذلك بزيارة بعض المواقع الصناعية والعسكرية.

وسيلتقي العميد حاتمي خلال الزيارة بعدد من المسئولين المعنيين بالشؤون الاقتصادية باعتباره امينا للجنة تطوير سواحل مكران.

واخذت العلاقات الدفاعية و العسكرية بين البلدين منحا جديدا بعد زيارة وزير الدفاع الصيني لطهران في العام 2016 وتوقيعه مع نظيره الايراني علي مذكرة تعاون دفاعي وعسكري وتاتي زيارة الوزير الايراني للصين في هذا الاطار ولتنمية العلاقات في ظل المصالح المتبادلة.

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