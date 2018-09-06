نائب وزيرالدفاع:

منظومة باور373 الصاروخية ستكشف للعالم قدرات ايران الدفاعية

قم/6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- قال نائب وزيرالدفاع العميد' قاسم تقي زاده، إن منظومة باور373 الصاروخية بمدي 200 كيلومتر، ذات كفاءة عالية وتكنولوجيا حديثة مصنعة محليا.

واضاف العميد تقي زادة اليوم الخميس ان المنظومة في المراحل النهائية من اختباراتها وستدخل الخدمة خلال الاشهر القادمة وبالتاكيد سترفع القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية بشكل ملفت للنظر.
وبين العميد تقي زادة ان مدي رادار المنظومة هو 200 كيلومتر وان الصاروخ يحلق الي ارتفاع 27 كيلومتر وقال ان هذه المنظمومة هي صناعة محلية باستخدام احدث التكنولوجيا.
واشار نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، الي تصنيع المقاتلة الوطنية 'كوثر' قائلا، ان المقاتلة الوطنية 'كوثر' قد انظمت الي القوة الجوية للجيش وقد تم تصنيع جميع اجهزتها محليا سواء الادوات او البرمجيات، خلافا لما روجت له وسائل الدعاية الصهيونية.
واكد علي قوة وجهوزية الدفاعات الايرانية وقال ان الجمهورية الاسلامية ستواجه اي تهديد بقوة تامة تكنولوجيا وعتادا لن يتصورها العدو.
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منظومة باور373 الصاروخية ستكشف للعالم قدرات ايران الدفاعية

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