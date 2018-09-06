ضبط اكثر من طن من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان

زاهدان /6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- اعلن قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) العميد'محمد قنبري' عن ضبط 1008 كيلوغراما من المخدرات خلال عمليتين امنيتين في ايرانشهر وزابل.

أضاف العميد 'محمد قنبري' اليوم الخميس ان القوي الأمنية في مدينة دلكان التابعة للمحافظة، تمكنت بفضل إشرافها الإستخباراتي علي المنطقة من الإطلاع علي نية المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات إلي داخل البلاد، حيث قاموا علي الفور بنصب كمائن وتكثيف الإستحواذ الأمني علي المنطقة.
واشار الي ان القوي الأمنية تمكنت من توقيف مركبتين لتجار المخدرات.
وصرح ان شرطة مكافحة المخدرات استطاعت وخلال المسح الميداني لمناطق الاشتباك مع عصابات تهريب المخدرات من ضبط 975 كيلوغراما من الأفيون.
واضاف أنّ عناصر شرطة مدينة زابل مدعومة باسناد استخباري من مركز شرطة مكافحة الارهاب التابع للمحافظة الواقعة جنوب شرق ايران، إطّلعت خلال الايام الماضية علي نشاط عصابة تهريب المخدرات تم التعرف عليهم فتم إعتقالهم وضبط 51 كيلوغراما من الافيون.
وتُعتبر محافظة سيستان وبلوشستان المحافظة الاولي والرائدة في العالم في مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومتر مربع مركزها مدينة زاهدان، ذات طول حدودي مع أفغانستان وباكستان يبلغ 1100 كيلومتر.
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ضبط اكثر من طن من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان

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