مصدر امني عراقي: الغاء قرار حظر التجوال في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن 'قيادة عمليات البصرة وجهت بإلغاء قرار حظر التجوال في المحافظة'.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن 'القيادة وجهت بأن تكون حركة الأشخاص والمركبات في المحافظة طبيعية'.

وكانت قيادة عمليات البصرة أعلنت، اليوم ، عن فرض حظر علي التجوال في المحافظة يبدأ في الساعة الثالثة من ظهر اليوم وحتي إشعار آخر.

وعزت وزارة الداخلية، قرار فرض حظر التجوال في البصرة الي وجود 'نية للاعتداء' علي المباني الحكومية في المحافظة.

وتشهد محافظة البصرة منذ اشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت الي تدخل القوات الامنية، ما ادي الي مقتل عدد من المتظاهرين واصابة اخرين.

انتهي** 2344

