مستمرون في التعاون مع مكتب مكافحة المخدرات

واضاف ساعدي الذي كان يتحدث اليوم الخميس امام الاجتماع الدولي الثاني للحيلولة دون وقوع الجريمة المنعقد في طهران وبمشاركة 20 دولة اجنبية ان الكثير من الخطط التي وضعناها وبالتعاون مع مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات تم تطبيقها في اغلب المحافظات الايرانية.

واعتبر التعاون الذي يمتد لسنوات طويلة مع مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات كانت له نتائج ايجابية مؤكدا علي استمراية التعاون مع هذا المكتب الدولي ومقدما شكره لمديره في طهران السيد'الكساندر فدولوف'.

يذكر ان الاجتماع الدولي الثاني للحيلولة دون وقوع الجريمة افتتح يوم امس الاربعاء في طهران وينهي اليوم الخميس اعماله بمشاركة ممثلين عن 20 دولة منها هولندا وفرنسا وسويسرا والسويد والمانيا ووبحضور كل من مديرمكتب مكافحة المخدرات التابع للامم المتحدة ' الكساندر فدولوف' ومساعد السلطة القضائية في الشؤون الاجتماعية والوقاية من الجريمة'محمد باقر الفت' .

انتهي**م م**2344

