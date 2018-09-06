افتتاح عدد من مشاريع الطاقة في محافظة كردستان

وافادت ارنا اليوم الخميس انه تم اليوم بد عمليات انشاء محطة لانتاج الكهرباء بسعة 63.23 كيلو واط في منطقة كامياران ويتوقع ان يتم افتتاحها اوائل العام 2020 وكذلك بدء عمليات تطوير محطة 20.63 كيلوواط في تلك المدينة.

وبحضور وزير الطاقة 'رضا اردكانيان' تم افتتاح سد 'عباس اباد' لتوفير مياه الشرب لمدينة بانه وبطاقة تخزينة تبلغ 14 مليون مترمكعب.

وخلال زيارة اردكانيان لمحافظة كردستان التي بدأت صباح اليوم الخميس سيتم افتتاح 11 مشروعا في مجال الكهرباء و 5 مشاريع في مجال المياه وكذلك افتتاح نصب الشهداء الذي قامت بتشيده وزارة الكهرباء.

انتهي**م م**2344

