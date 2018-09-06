بحضور وزيرالطاقة

افتتاح عدد من مشاريع الطاقة في محافظة كردستان

سنندج /6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- بحضور وزير الطاقة 'رضا اردكانيان' ومستشار رئيس الجمهورية ومحافظ كردستان (غرب) تم افتتاح ووضع حجر الاساس لعدة مشاريع في المحافظة.

وافادت ارنا اليوم الخميس انه تم اليوم بد عمليات انشاء محطة لانتاج الكهرباء بسعة 63.23 كيلو واط في منطقة كامياران ويتوقع ان يتم افتتاحها اوائل العام 2020 وكذلك بدء عمليات تطوير محطة 20.63 كيلوواط في تلك المدينة.
وبحضور وزير الطاقة 'رضا اردكانيان' تم افتتاح سد 'عباس اباد' لتوفير مياه الشرب لمدينة بانه وبطاقة تخزينة تبلغ 14 مليون مترمكعب.
وخلال زيارة اردكانيان لمحافظة كردستان التي بدأت صباح اليوم الخميس سيتم افتتاح 11 مشروعا في مجال الكهرباء و 5 مشاريع في مجال المياه وكذلك افتتاح نصب الشهداء الذي قامت بتشيده وزارة الكهرباء.
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افتتاح عدد من مشاريع الطاقة في محافظة كردستان

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بحضور وزيرالطاقة

افتتاح عدد من مشاريع الطاقة في محافظة كردستان

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