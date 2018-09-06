طهران تحتضن المعرض الدولي العاشر للسجاد والموكيت

طهران /6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- تشارك 120 شركة محلية واجنبية لحياكة السجاد والموكيت والارضيات والصناعات التابعة في معرض طهران الدولي العاشر الذي افتتح اعماله اليوم الخميس ويستمر لغاية 9 سبتمر حيث تستعرض أحدث منتجاتها وخدماتها للزوار .

وأفاد تقرير لمراسل ارنا ان الشركات المشاركة في معرض طهران للسجاد والموكيت من ايران و تركيا والصين وتايوان وتعرض بعض الشركات ولاول مرة سجاد مضاد للبقع والجراثيم .
كما سيتم عرض ولاول مرة سجاد بمقاسات كبيرة والتعريف بسجاد آنتي باكتريال (مضاد للجراثيم) 100 بالمائة والمصنوع من الاكريليك.
وجاء في التقرير ان المعرض يحتوي علي أنواع السجاد المحاك بالمكائن والصناعات والمكائن التابعة ووحدات انتاج الخيوط وانواع الارضيات والموكيت والقطع والاجهزة والمواد الاولية والخدمات في مجال السجاد .
يذكر ان صناعة السجاد المحاك بالمكائن تعد من الصناعات المؤثرة في البلاد حيث أخذت تتطور خلال السنوات الاخيرة ويتم سنويا انتاج 80 مليون مترمربع وبصادرات تبلغ 350 مليون دولار.
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طهران تحتضن المعرض الدولي العاشر للسجاد والموكيت

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