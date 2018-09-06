رئيس لجنة الامن القومي النيابية في تصريح لارنا:

امكانية إنتاج 190 ألف سو (وحدة فصل) من الوقود النووي

طهران /6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي 'حشمت الله فلاحت بيشه' خلال زيارتنا لمنشآت نطنز وفوردو توصلنا الي نتيجه انه يمكننا من الناحية التكنولوجية والزمنية إنتاج 190 ألف سو (وحدة فصل) من الوقود النووي' .

واضاف فلاحت بيشه في حوار مع مراسل ارنا، نحن قمنا بدراسة هذا الموضوع، ان الاجراءات الاخيرة بشأن الاتفاق النووي لايمكن ان تحول دون مواكبة التكنولوجيا النووية وعدم التاخر عنها ومن دواعي السرور شاهدنا ذلك خلال تفقدنا منشآتي نطنز وفوردو اننا نواكب اخر التطورات التكنولوجية في مجال انتاج الطاقة النووية .
وقال ايضا ان القضية الاهم هو امكانية العودة للانتاج ونحن قمنا بدراسة انه في حال انهيارالاتفاق النووي ما مدي جهوزيتنا للعودة الي الانتاج، ولله الحمد طمأننا الاحبة هناك بأمكانية ذلك، ووفق احدث التكنولوجيا المستخدمة عالميا في هذا المجال.
وصرح رئيس لجنة الامن القومي النيابية ان المعدات التي تم ايقافها فهي مشفرة بشكل دقيق وهناك امكانية عودتها للعمل باسرع وقت ممكن مبيننا انه و بعد الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي فأن الاستعدادات متاحة للعودة الي ما كان عليه .
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وقود نووي

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نطنز وفوردو

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امكانية إنتاج 190 ألف سو (وحدة فصل) من الوقود النووي

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