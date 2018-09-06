وزارة الداخلية العراقية توافق علي اعادة فتح معبر خسروي

وقال 'هوشنك بازوند' في تصريح اليوم الخميس أن المذكرة ابرمت خلال زيارة وزير الداخلية الايرانية الذي ترأس وفدا رفيعا يوم امس للعراق، لمناقشة أمن الحدود وتسهيل دخول وخروج الزوار الايرانيين في مراسم زيارة الاربعينية.

واكد أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم بخصوص زيارة الاربعين (تنتهي الزيارة 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل)، من اهم بنودها اعادة فتح معبر 'خسروي' امام الزوار.

وبيّن 'بازوند' أن المنفذ من حيث البني التحتية مهيأ بالكامل لاستقبال الزوار، ومن المؤمل أن يتخذ الجانب العراقي قراره النهائي بخصوص افتتاح المعبر.

انتهي** 2344

