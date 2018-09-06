وزارة الداخلية العراقية توافق علي اعادة فتح معبر خسروي

كرمانشاه/ 6 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلن محافظ كرمانشاه غربي ايران عن ابرام مذكرة تفاهم لاعادة فتح معبر خسروي الحدودي مع العراق خلال زيارة الاربعينية الحسينية المقبلة.

وقال 'هوشنك بازوند' في تصريح اليوم الخميس أن المذكرة ابرمت خلال زيارة وزير الداخلية الايرانية الذي ترأس وفدا رفيعا يوم امس للعراق، لمناقشة أمن الحدود وتسهيل دخول وخروج الزوار الايرانيين في مراسم زيارة الاربعينية.
واكد أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم بخصوص زيارة الاربعين (تنتهي الزيارة 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل)، من اهم بنودها اعادة فتح معبر 'خسروي' امام الزوار.
وبيّن 'بازوند' أن المنفذ من حيث البني التحتية مهيأ بالكامل لاستقبال الزوار، ومن المؤمل أن يتخذ الجانب العراقي قراره النهائي بخصوص افتتاح المعبر.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

ايران و العراق

معبر خسروي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزارة الداخلية العراقية توافق علي اعادة فتح معبر خسروي

معظم المشاهدات

ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم حول اقامة زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)

ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم حول اقامة زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)

الكشف عن محرقة أميركية مميتة للنفايات المشعة في بغداد

الكشف عن محرقة أميركية مميتة للنفايات المشعة في بغداد

السفیر الایرانی یدعو بغداد للاعتراض علي الحظر الامیركی ضد طهران

السفیر الایرانی یدعو بغداد للاعتراض علي الحظر الامیركی ضد طهران

تنفیذ اتفاقیة بین بغداد وطهران لتصدیر كمیات من نفط كركوك الي ایران

تنفیذ اتفاقیة بین بغداد وطهران لتصدیر كمیات من نفط كركوك الي ایران

وزراء خارجیة إیران والعراق وتركیا یقیّمون الأمن علي حدودهم المشتركة

وزیر الداخلیة العراقی:

وزراء خارجیة إیران والعراق وتركیا یقیّمون الأمن علي حدودهم المشتركة

أحدث الأخبار

امكانية إنتاج 190 ألف سو (وحدة فصل) من الوقود النووي

رئيس لجنة الامن القومي النيابية في تصريح لارنا:

امكانية إنتاج 190 ألف سو (وحدة فصل) من الوقود النووي

النزاع وایجاد التشكیلات الموازیة للحكومة لایؤدی الي الاصلاح

قائد الثورة الاسلامیة:

النزاع وایجاد التشكیلات الموازیة للحكومة لایؤدی الي الاصلاح

وزارة الداخلية العراقية توافق علي اعادة فتح معبر خسروي

وزارة الداخلية العراقية توافق علي اعادة فتح معبر خسروي

ممثل الجهاد الاسلامي: لسنا بحاجة الي التمويل الاميركي للانروا

في حديث خاص لـ'ارنا'

ممثل الجهاد الاسلامي: لسنا بحاجة الي التمويل الاميركي للانروا

تركيب منصة المرحلة 14 الثانية لحقل بارس الجنوبي الغازي بنجاح

تركيب منصة المرحلة 14 الثانية لحقل بارس الجنوبي الغازي بنجاح

موضوعات مرتبط