تركيب منصة المرحلة 14 الثانية لحقل بارس الجنوبي الغازي بنجاح

بوشهر/6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- أعلن منفذ تطوير المرحلة 14 لحقل بارس الجنوبي الغازي، عن نجاح تركيب ثاني منصة بحرية في حقل الغاز الواقع بالخليج الفارسي.

وافادت ارنا اليوم الخميس عن حميد رضا مسعودي، ان عمليات تركيب المنصة C14 الخاصة بتطوير المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي الغازي تمت جميع مراحلها من التصنيع والشحن والنقل علي يد خبراء ايرانيين.
يذكر أن هذه المنصة البحرية الثانية يتم تركيبها في المرحلة 14، إذ تم تركيب الاولي قبل نحو 4 شهور.
واوضح حميدرضا مسعودي أن المنصة تم نقلها بعد اكمال مراحل التصنيع، حيث تزن 2200 طن وب بطاقة 500 مليون قدم مكعب يوميا اي ما يعادل انتاج 14 مليون مترمكعب غاز يوميا.
وأشار الي أنه وبتدشين المنصة البحرية قريبا، سترتفع طاقة استخراج المرحلة 14 لحقل بارس الجنوبي الي مليار قدم مكعب يوميا.
واكد مسعودي أن جميع مراحل التصنيع والشحن والنقل والتركيب فضلا عن عمليات مد الانبوب والحفر وبناء المصفاة علي الساحل تمت عبر خبراء ايرانيين.
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تركيب منصة المرحلة 14 الثانية لحقل بارس الجنوبي الغازي بنجاح

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تركيب منصة المرحلة 14 الثانية لحقل بارس الجنوبي الغازي بنجاح

تركيب منصة المرحلة 14 الثانية لحقل بارس الجنوبي الغازي بنجاح

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