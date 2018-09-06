أردوغان يتوجه إلي طهران للقاء نظيريه الإيراني والروسي

طهران/ 6 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوجه إلي العاصمة الإيرانية طهران، للقاء نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، في قمة ثلاثية خاصة بالأزمة السورية.

ومن المنتظر أن يعقد الزعماء مؤتمراً صحفياً عقب القمة التي ستجري غداً الجمعة بضيافة روحاني.
وسيبحث الزعماء الثلاثة الأزمة السورية بكامل تفاصيلها، وسيركّزون علي آخر المستجدات وعلي رأسها الأوضاع في محافظة إدلب، والخطوات الواجب الإقدام عليها من أجل تحقيق الانتقال السياسي.
وفي اليوم الذي ستعقد فيه القمة، سيجري لقاء ثنائيا بين الرئيسين التركي والروسي.
وتعليقاً علي مستجدات الأوضاع في إدلب قال المبعوث الأممي الخاص إلي سوريا ستيفان دي مستورا، الثلاثاء، 'يجب إتاحة مزيدا من الوقت لروسيا وتركيا من أجل التباحث بشأن التهدئة في إدلب، وهذا الأمر ممكن عبر اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين'.
وعُقدت القمة الثلاثية الأولي بين زعماء تركيا وروسيا وإيران في 22 نوفمبر 2017، بمدينة سوتشي الروسي، بينما جرت الثانية بالعاصمة التركية أنقرة في الرابع من أبريل الماضي.
وأكد الزعماء الثلاثة في القمتين علي أهمية الحفاظ علي وحدة الأراضي السورية.
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أردوغان يتوجه إلي طهران للقاء نظيريه الإيراني والروسي

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