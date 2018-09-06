سیتم إطلاق القمر الصناعی الإیرانی فی فبرایر 2019

وأكد العمید تقی زاده الیوم الخمیس أن إیران حققت تقدما جیدا فی الدفاع الجوی، مضیفا إن إیران تتمتع الیوم بمستوي عالٍ جدًا من الردع والدفاع والاستفادة من التقنیات الحدیثة.

وتابع : وزارة الدفاع عاقدة العزم علي تطویر قدراتها فی اطار خطة تمتد لاربع سنوات، فی مجالات الدفاع الجوی وفی الفضاء و الأرض والبحر، باستخدام الدفاع العلمی و الابتكارات والتقنیات الحدیثة والمحلیة لتحدیث قدراتها إلي أعلي مستوي ممكن من الردع، و لتلقین العدو درسا لن ینساه فیما لو فكر باتخاذ ای خطوة.

وأكد إن زمن 'إضرب ثم إهرب قد ولي' وقال: فی الردع الفاعل نستخدام حالیا أنواع متقدمة من الصواریخ، ولدینا معدات عسكریة وكوادر بشریة تتمیز بكفاءات عالیة لمواجهة التهدیدات البحریة للعدو.

وصرح بان الجمهوریة الإسلامیة والقوات المسلحة، أعدتا جمیع الخطط اللازمة لمواجهة التهدیدات المحتملة من قبل امریكا والكیان الاسرائیلی الغاصب وحكام المنطقة العملاء، ولدینا احاطة تامة بالخطط والخرائط والأسلحة والتكتیكات والتقنیات ونقاط ضعف العدو وقوته.

انتهي** 2344

