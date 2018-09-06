قتيلان و125 جريحا وعشرات المفقودين بزلزال ضرب شمال اليابان

طهران/ 6 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلنت السلطات اليابانية ورجال الإطفاء، اليوم الخميس، عن وقوع قتيلين و125 جريحا بالإضافة إلي 39 مفقودا في زلزال ضرب جزيرة هوكايدو شمالي اليابان الليلة الماضية.

وقال السكرتير العام للحكومة اليابانية، يوشيهيد سوغا، في مؤتمر صحفي بطوكيو، إن هناك انقطاعا في إمدادات الطاقة الكهربائية علي نطاق واسع في الجزيرة، وإن التيار انقطع عن ثلاثة ملايين منزل تركت دون ضوء، وإن الوقت الذي ستستغرقه عملية إصلاح الأعطال غير معروف بسبب انهيار المعدات في محطات توليد الطاقة.
وأكد أن هناك 20 ألف عنصر من فرق الدفاع المدني والشرطة ورجال الإطفاء، مع خمسين مروحية، يشاركون جميعهم في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة في المناطق المتضررة، ومن المخطط زيادة عددهم إلي 25 ألفا.
وليلة الأربعاء هزّ زلزال بلغت قوته 6.7 علي مقياس ريختر جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال اليابان.
وتشير البيانات الجديدة إلي أن مركز الهزة الأرضية كان علي بعد 66.9 كيلومتر جنوب شرقي مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو، وعلي عمق 39 كيلومترا.
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قتيلان و125 جريحا وعشرات المفقودين بزلزال ضرب شمال اليابان

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