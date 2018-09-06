المعرض الدولي للسياحة والصناعات اليدوية في مشهد

و قال مديرعام مدينة المعارض في مشهد'عليرضا هوشنك نجاد' ان المعرض الدولي الخامس عشر للسياحة والصناعات المرتبطة وكذلك المعرض التاسع للصناعات اليدوية اقيم في الفترة من 2-6 سبتمر بمشاركة 228 شركة محلية ومندوبين عن شركات اجنبية تعمل في مجال صناعة الفنادق ومكاتب الطيران والصناعات اليدوية المرتبطة.

واضاف من نقاط قوة المعرض هو التنوع الثقافي والصناعات اليدوية وكذلك الموسيقي والاطعمة المحلية وعادات وتقاليد الاقوام المختلفة منها الكردية والاذرية والتركية والبلوج والبختياري والعربي والفارسي كل ذلك جعل المعرض تلفيقا فنيا رائعا يعيش الزائر فيه اجواء تاريخية وفنية فريدة من نوعها.

وقال ايضا يهدف المعرض السياحي الي تعريف الطاقات الموجودة للسياحة في ايران بمشاركة المؤسسات والشركات المحلية والاجنبية الناشطة في هذا المجال .

وفيما يخص معرض الصناعات اليدوية قال هوشنك نجاد يتم فيه عرض اثارا فنية تشمل انواع الصناعات الزجاجية الملونة والجلود والاكسسوارت والاحجار الكريمة والصناعات الخشبية والسجاد و مجموعة متنوعة من الحرف والمنتجات اليدوية والنسيج، والحفر علي الخشب، والمجوهرات التقليدية، والفخار والسيراميك، والأحجار الكريمة، والملابس التقليدية والحفر علي المعدن والفضة، والمطرزات.

انتهي**م م**2344

