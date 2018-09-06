بمشاركة باحثين من ايران

الندوة الدولية لكتاب الشباب تعقد في اثينا

اثينا /6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- عقدت الندوة الدولية 'كتاب الشباب' في دورته السادسة والثلاثين في العاصمة اليونانية اثينا بمشاركة محققين وباحثين من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشاركت السيدة 'فرزانه فخريان' مترجمة وباحثة ايرانية في الملتقي بتقديم مقالة تحت عنوان 'استخدامات الكلمات والعبارات الجديدة في ترجمة القصص للأطفال واليافعين' .
ويقول القائمين علي اعمال المؤتمر ان الهدف من اقامته هو تحفيز الشباب واليافعين علي قراءة الكتاب، وتحت شعار'عندما يندمج الشرق والغرب في اطار كتب وقصص الاطفال' اقيم هذا المؤتمر.
وشاركت في هذا الحدث الثقافي الدولي المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية في اثينا وعددا من الباحثين والمحققين الايرانيين في مجال الاطفال و الشباب .
يذكر ان هذا المؤتمر الذي يعقد كل عامين يستضيف المئات من الشخصيات الثقافية والباحثين والمؤلفين في مجال الاطفال والشباب ويقومون بتقديم مقالاتهم ومؤلفاتهم بهذا الشان.
تستضيف اثينا هذا العام المؤتمر باعتبارها 'عاصمة الكتاب للعام 2018'.
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الندوة الدولية لكتاب الشباب تعقد في اثينا

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