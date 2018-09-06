التعاون البرلماني له دور مهم في العلاقات بين إيران واليابان

وأضاف 'ياسوهيده ناكاياما' اليوم الخميس خلال لقائه السفير الإيراني في طوكيو، إنه بالنظر إلي أن العام المقبل هو الذكري التسعين للعلاقات السياسية بين البلدين، آمل أن نتمكن مع باقي النواب الآخرين من اتخاذ خطوات فعالة في تطوير العلاقات بين طهران و طوكيو.

من جانبه أشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليابان، الي اللقاءات التي اجراها مع رئيس مجلس النواب الياباني ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية في الحزب الديمقراطي الليبرالي، مؤكدا علي أهمية دور البرلمانيين في تطوير العلاقات بين إيران واليابان.

و دعا السفير 'مرتضي رحماني موحّد' إلي تطوير التعاون البرلماني، خاصة بين لجنتي السياسة الخارجية في البلدين.

كما قدم دعوة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي ' فلاحت بيشه' الي 'ناكايما' لزيارة طهران.

بدوره أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الياباني عن أمله بزيارة طهران في الوقت المناسب.

انتهي** 2344

