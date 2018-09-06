اليمن... الجيش واللجان الشعبية تستعيد مواقع في الحديدة

وقالت وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' إن قوات الجيش نفذت اليوم عملية هجومية علي مواقع لقوات التحالف السعودي غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة، انتهت بالسيطرة عليها.

وأشارت إلي سقوط عدد كبير من القتلي والجرحي من قوات العدوان وإعطاب مدرعة وثلاث آليات عسكرية تابعة لها خلال العملية.

في سياق متصل، ذكرت 'سبأ' أن مقاتلي اللجان استهدفوا بصواريخ موجهة تجمع آليات لقوي العدوان شرق مديرية الدريهمي، ما أدي إلي اشتعال النيران.

كما أعلنت مصادر خبرية أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني أسقطت طائرة مروحية من نوع أباتشي تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في منطقة دوار الحديدة.

انتهي** 2344

