اليمن... الجيش واللجان الشعبية تستعيد مواقع في الحديدة

طهران/ 6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلن الجيش واللجان الشعبية اليمنية، السيطرة علي مواقع من قبضة قوي العدوان في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' إن قوات الجيش نفذت اليوم عملية هجومية علي مواقع لقوات التحالف السعودي غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة، انتهت بالسيطرة عليها.
وأشارت إلي سقوط عدد كبير من القتلي والجرحي من قوات العدوان وإعطاب مدرعة وثلاث آليات عسكرية تابعة لها خلال العملية.
في سياق متصل، ذكرت 'سبأ' أن مقاتلي اللجان استهدفوا بصواريخ موجهة تجمع آليات لقوي العدوان شرق مديرية الدريهمي، ما أدي إلي اشتعال النيران.
كما أعلنت مصادر خبرية أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني أسقطت طائرة مروحية من نوع أباتشي تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، في منطقة دوار الحديدة.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

اليمن

العدوان السعودي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اليمن... الجيش واللجان الشعبية تستعيد مواقع في الحديدة

معظم المشاهدات

ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم حول اقامة زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)

ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم حول اقامة زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)

الكشف عن محرقة أميركية مميتة للنفايات المشعة في بغداد

الكشف عن محرقة أميركية مميتة للنفايات المشعة في بغداد

السفیر الایرانی یدعو بغداد للاعتراض علي الحظر الامیركی ضد طهران

السفیر الایرانی یدعو بغداد للاعتراض علي الحظر الامیركی ضد طهران

تنفیذ اتفاقیة بین بغداد وطهران لتصدیر كمیات من نفط كركوك الي ایران

تنفیذ اتفاقیة بین بغداد وطهران لتصدیر كمیات من نفط كركوك الي ایران

وزير الداخلية الإيراني في بغداد

وزير الداخلية الإيراني في بغداد

أحدث الأخبار

الخطوة الثالثة لایران وروسیا وتركیا لانهاء الارهاب فی سوریا

الخطوة الثالثة لایران وروسیا وتركیا لانهاء الارهاب فی سوریا

تنظیم `داعش` یتبني مسؤولیة الاعتداء الإرهابی المزدوج فی كابول

تنظیم 'داعش' یتبني مسؤولیة الاعتداء الإرهابی المزدوج فی كابول

قتيلان و125 جريحا وعشرات المفقودين بزلزال ضرب شمال اليابان

قتيلان و125 جريحا وعشرات المفقودين بزلزال ضرب شمال اليابان

اعضاء مجلس خبراء القيادة يزورون مرقد الامام الراحل (رض)

اعضاء مجلس خبراء القيادة يزورون مرقد الامام الراحل (رض)

المعرض الدولي للسياحة والصناعات اليدوية في مشهد

المعرض الدولي للسياحة والصناعات اليدوية في مشهد

موضوعات مرتبط