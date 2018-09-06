ايران: ظاهرة العنف في العالم من تاثيرات سياسة اميركا احادية الجانب

نيويورك / 6 ايلول / سبتمبر /ارنا-اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة، سياسات التدخل والاجراءات العسكرية ضد الدول المستقلة وتقوية الارهاب وظاهرة العنف في العالم خاصة الشرق الاوسط، من تاثيرات سياسات اميركا احادية الجانب والتدخلية وقصيرة النظر.
جاء ذلك في كلمة القاها غلام علي خوشرو الاربعاء في الاجتماع رفيع المستوي المقام تحت عنوان 'الرقي بثقافة السلام' في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك.يتبع ** 2342
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سياسات حادية
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