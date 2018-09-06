ايران: ظاهرة العنف في العالم من تاثيرات سياسة اميركا احادية الجانب

جاء ذلك في كلمة القاها غلام علي خوشرو الاربعاء في الاجتماع رفيع المستوي المقام تحت عنوان 'الرقي بثقافة السلام' في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك.

يتبع ** 2342

