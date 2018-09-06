نسعي للتعویض عن خروج امیركا من الاتفاق النووی

وخلال استقباله امس الاربعاء رئیس مجموعة الصداقة البرلمانیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة مع البرلمان الاوروبی كاظم جلالی، الذی یزور بروكسل لاجراء محادثات مع المسؤولین السیاسیین البلجیك ومسؤولی البرلمان الاوروبی، اعتبر وكیل الخارجیة البلجیكی الجمهوریة الاسلامیة بانها لاعب اساسی فی حل قضایا المنطقة.

واضاف، انه وفی جمیع المعادلات الاقلیمیة والجهود المؤدیة الي السلام، فاننا بحاجة الي مشاركة وتعاون الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

واشار آختن الي ازمتی الیمن وسوریا، معتبرا دور الجمهوریة الاسلامیة فی حلهما مهما واساسیا.

ونوه وكیل الخارجیة البلجیكیة الي دعم بلاده للمعاهدة الدولیة 'الاتفاق النووی' واضاف، ان الاتفاق النووی یعزز دور ایران فی حل قضایا المنطقة وینبغی ان تحقق مصالحها فی اطاره وان تؤدی دورها الي جانب سائر اللاعبین العالمیین.

واعتبر آختن موقف بلاده بانه یتمثل بعدم التایید لقرارات امیركا احادیة الجانب وقال، اننا نسعي من اجل التعویض عن خروج امیركا من الاتفاق النووی.

واشاد المسؤول البلجیكی بالجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لبقائها فی الاتفاق النووی وقال، اننا نشكر ایران لبقائها فی الاتفاق النووی لان خطة ترامب كانت الخروج من الاتفاق اولا لتخرج ایران منه تالیا الا ان اجراءات ایران كانت حكیمة جدا فی هذا المجال.

واكد آختن قائلا، اننا نثمن موقف ایران لانها لم ترد علي الاستفزاز السیاسی الذی قامت به امیركا باستفزاز سیاسی بالمقابل وبقیت فی الاتفاق النووی.

انتهي ** 2342

