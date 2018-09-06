رحماني فضلي يؤكد تعزيز التعاون الحدودي مع العراق

وأعلن رحماني فضلي اليوم الأربعاء، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره العراقي 'قاسم الأعرجي'، ان المباحثات التي جرت بين مسؤولي البلدين ركزت علي تطوير التعاون والتنسيق الحدودي بينهما. وقال رحماني فضلي، ان موضوع زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، وضمان الأمن للزوار وتوفير ظروف أكثر ملائمة لتنفيذ الإتفاقيات المبرمة بين البلدين كانت اهم محاور مباحثات الوفدين السياسيين والعسكريين الرفيعين للبلدين.

كما اكد وزير الداخلية الايراني علي ترسيخ العلاقات مع العراق معربا عن امله في اقامة مراسم الاربعين خلال العام الحالي علي غرار العام الماضي بنجاح .

واعرب رحماني فضلي باسم كافة المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن التقدير للحكومة العراقية وكافة القائمين علي تنظيم مراسم الاربعين .

وقال وزير الداخلية ان العلاقات بين إيران والعراق لا تقتصر علي العلاقات السياسية مشيرا بذلك الي المشتركات الثقافية والتاريخية بين البلدين.

وأكد أن طهران وبغداد يبذلان جهودا مشتركة لتعزيز الوحدة والتآخي وتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في مكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة وارساء الأمن في المنطقة.

الي ذلك، أعرب وزير الداخلية العراقي عن تقديره لزيارة الوفد الإيراني رفيع المستوي الي بغداد واصفا المحادثات مع نظيره الإيراني بالـ'ناجحة'.

وقال الأعرجي أن العراق عازم علي تطوير علاقاته الجيدة مع إيران والتنسيق الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وتوافد الزوار والتعاون التجاري الثنائي.

كما أكد استعداد وزارة الداخلية العراقية بكافة القوي التابعة لها وغيرها من المؤسسات الحكومية والشعبية في العراق لإقامة مراسم الأربعين القادمة في أجواء يسودها الأمن والانسيابية.

و وصل وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي صباح اليوم الاربعاء الي العاصمة العراقية بغداد علي راس وفد سياسي – امني رفيع؛ في زيارة قصيرة لاجراء محادثات حول مراسم الاربعين القادمة.

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