الحفاظ علي الاتفاق النووي مسؤولية اوروبا

واضاف 'وندر مالن' خلال لقائه كاظم جلالي رئيس مركز الابحاث في مجلس الشوري الاسلامي المتواجد حاليا في بروكسل للقاء المسؤولين في البرلمان الاوروبي، اضاف ان اغلبية النواب البلجيكيين يعتقدون ان بلجيكا واوروبا لابد ان تعمل لتقليص تأثير العقوبات وان تتخذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي الاتفاق النووي.

واشار مالن الي معارضة بلجيكا لمواقف ترامب وقال 'نحن نعارض سياسات ترامب ولانطيق اجراءات اميركا الاحادية علي الصعيد الدولي'.

من جانبه تطرق جلالي الي العلاقات الجيدة القائمة بين ايران وبلجيكا وقال ان بلجيكا طالما اتخذت مواقف ايجابية لدعم الاتفاق النووي لكننا بحاجة اليوم الي خطوات عملية لدعم الاتفاق.

واشار الي العلاقات الاقتصادية الجيدة القائمة بين البلدين وقال نتطلع الي تعزيزها اكثر فاكثر.

انتهي**س.ر

