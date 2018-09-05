وزير باكستاني : جرت مباحثات مع ايران بشأن الافراج عن سجناء باكستانيين

اسلام اباد / 5 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال وزير الاعلام والتراث الوطني و وسائل الاعلام الباكستاني 'حسين فؤاد جودري' انه تم خلال الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الايراني الي اسلام اباد مناقشة موضوع الافراج عن السجناء الباكستانيين في ايران مع الاخير.

ونقل مراسل 'ارنا' من اسلام اباد عن جودري قوله اليوم الاربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء الباكستاني، انه 'يوجد 10 الاف باكستاني حاليا في سجون دول مختلفة وذلك علي خلفية الجرائم التي ارتكبوها هناك'.
وبحسب وزير الاعلام الباكستاني ايضا، 'إن بعض السجناء الباكستانيين في ايران صدرت ضدهم احكام بالاعدام اثر ادانتهم بنقل او تهريب المخدرات'؛ مضيفا ان 'هؤلاء محتجزون داخل المعتقلات في انحاء ايران'.
واشار جودري الي 'تعديل القانون الذي ينص علي عقوبة الاعدام بالنسبة للمدانين في قضايا المخدرات داخل ايران'؛ معربا عن امله بان تشمل هذه التعديلات السجناء الباكستانيين المدانين بالاعدام في ايران.
وتابع الوزير الباكستاني قائلا : ان هذا الموضوع طرح خلال زيارة وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' الي باكستان وتقرر علي اثره ان تتابع السفارة الباكستانية في طهران هذا الموضوع مع النيابة العامة الايرانية.
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وزير باكستاني : جرت مباحثات مع ايران بشأن الافراج عن سجناء باكستانيين

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