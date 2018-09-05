اميرعبداللهيان يشيد بدور ممثل الامم المتحدة في العراق

طهران/5ايلول/سبتمبر- اشاد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي 'حسين امير عبداللهيان' بدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ' يان كوبيش' معربا عن امله بان يتوصل البرلمان العراقي وقادة هذا البلد الي اتفاق بشان الحكومة الجديدة لما يساهم في تعزيز مسار الامن والاستقرار في العراق.

وتطرق امير عبداللهيان اليوم الاربعاء خلال استقباله كوبيش الي مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان العراق وقال ان ايران والعراق لن يسمحا بان تمس اميركا بالعلاقات الممتازة القائمة بين طهران وبغداد.
واشار الي انجازات العراق في مكافحة الارهاب والعملية السياسية في هذا البلد وقال ان القادة السياسيين والزعماء الدينيين في العراق والشعب العراقي الواعي خروجوا مرفوعي الرأس من اختباري مكافحة الارهاب و تعزيز العملية السياسية والديمقراطية.
واشار الي تحركات بعض دول المنطقة واميركا في التطورات الجديدة في العراق وقال ان العراق احوج ما يكون اليوم الي التركيز علي الوحدة والوفاق الوطني.
وصرح 'علي السعودية ان تحترم رأي الشعب العراقي ووجهة نظره وان تكون جارا بناءا للشعب العراقي'.
من جانبه قال كوبيش خلال هذا اللقاء ان الامم المتحدة تدعم الوحدة والاستقلال ووحدة اراضي العراق مضيفا نحن نقدر دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في تقديم المساعدة لمكافحة الارهاب في العراق.
واضاف ان ايران والعراق بلدان جاران استفاد كلاهما من العلاقات الشاملة في الفترة الجديدة.
واشار الي عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وقال ان الامم المتحده تبذل جهودا حثيثة لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق علي اساس توافق وطني مضيفا ان تقديم المساعدة لاجتثاث جذور الارهاب في العراق يعتبر من اهداف الامم المتحدة.
انتهي**2018**س.ر



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اميرعبداللهيان يشيد بدور ممثل الامم المتحدة في العراق

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