بدء الاجتماع السابع عشر للغرف التجارية لدي البلدان المطلة علي بحر قزوين

ويشارك في هذا الاجتماع مسؤولون في المؤسسات الحكومية ورجال اعمال في الولايات الروسية وايران واذربيجان وكازاخستان وتركمانستان؛ لاستعراض افاق التعاون المشترك فيما بينها.

ويحظي الاجتماع السابع عشر لغرف التجارة للبلدان المطلة علي بحر قزوين باهمية خاصة وذلك علي ضوء توقيع رؤساء هذه البلدان خلال قمة كازاخستان الاخيرة علي اتفاقية النظام الحقوقي لبحر قزوين؛ الاتفاقية التي شكلت منطلقا وقاعدة للنهوض بمستوي العلاقات في هذه المنطقة.

ويتوقع ان تناقش 200 شركة تجارية تابعة للدول المتشاطئة مختلف القضايا الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وتيسير ممرات النقل وترانزيت السلع فيما بينها.

ويمثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الاجتماع رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين ايران وروسيا، الي جانب رؤساء الغرف التجارية في محافظتي مازندران وقزوين (شمال البلاد) فضلا عن جمع من رجال الاعمال والتجار لدي القطاع الخاص في ايران.

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