لاريجاني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العلاقات مع روسيا وبيلاروسيا

وأضاف لاريجاني اليوم الأربعاء، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد قبيل مغادرته طهران نحو العاصمة الروسية موسكو، ان زيارة الوفد النيابي الإيراني الي روسيا وبيلاروسيا تستمر يومين سيختص جزء منها بمتابعة المباحثات السابقة التي جرت مع رئيس مجلس الدوما الروسي 'فياتشيسلاف فولودين'.

وقال انه تقرر ايضا عقد لجنة مشتركة بين برلماني البلدين بهدف متابعة تنفيذ المشاريع المختلفة .

وأضاف لاريجاني انه توجد هناك ثمة إقتراحات للتعاون في إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية مع بيلاروسيا .

ويضم الوفد الإيراني المرافق لرئيس مجلس الشوري الاسلامي ممثلين عن مختلف اللجان البرلمانية وممثلين عن بعض الوزارات.

يذكر ان لاريجاني، توجه مساء اليوم الأربعاء الي مدينة فولفوغراد الروسية في إطار زيارة رسمية الي هذا البلد تستغرق يوما واحدا وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الدوما الروسي 'فياتشيسلاف فولودين'.

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