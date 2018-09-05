اية الله جنتي :

اجتماع مجلس خبراء القيادة ركّز علي مطالب قائد الثورة بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد

طهران / 5 ايلول / سبتمبر / ارنا - قال رئيس مجلس خبراء القيادة اية الله احمد جنتي ان مطالب قائد الثورة الاسلامية من رؤساء السلطات الثلاث بشان معالجة الوضع المعيشي للشعب وتحسين الظروف الاقتصادية داخل البلاد شكلت واحدة من القضايا التي تطرق اليها الاجتماع الاخير للمجلس.

وقال جنتي اليوم الاربعاء خلال مراسم اختتام اجتماع مجلس خبراء القيادة، ان اعضاء المجلس يحملون هاجس الظروف الاقتصادية والمعيشية في ايران.
وقال ان ما يميز الاجتماع الخامس من الدورة الخامسة لمجلس الخبراء، هي تصريحات رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية في هذا الاجتماع والقضايا المطروحة من جانب الاعضاء في هذا الخصوص.
وفي معرض تعليقه علي الضغوط التي يمر بها الشعب اثر غلاء الاسعار والمشاكل الاقتصاجية الراهنة، اعرب رئيس مجلس خبراء القيادة عن امله بان ياخذ المسؤولون هذه القضايا علي محمل الجد وان يضعوا توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية نصب اعينهم في سياق معالجة الوضع المعيشي الراهن داخل البلاد.
علما ان الاجتماع الخامس لمجلس خبراء القيادة بدأ اعماله امس الثلاثاء تلبية لدعوة رؤساء السلطتين التشريعية والقضائية وبهدف 'مناقشة مطالب قائد الثورة الاسلامية بتحسين الظروف الاقتصادية وحل المعضلات المعيشية للشعب الايراني'.
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اية الله جنتي

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اجتماع مجلس خبراء القيادة ركّز علي مطالب قائد الثورة بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد

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