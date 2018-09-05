مفتي فلسطين يحرّم بيع أي جزء من الأرض الفلسطينية المغتصبة وتمليكها للأعداء

وأضاف في بيان صدر عن دار الافتاء، 'آثم من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضاً عنها؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر علي إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالي بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم'.

وأشار إلي أن بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدا عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلي الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب علي المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين.

وأكد أنه لا يجوز لمن صودرت أرضه من الاحتلال أن يأخذ تعويضاً عنها، لأنه بذلك يكون قد أقرَّ للاحتلال باستملاكه للأرض ورضي بذلك، وعليه بالصبر، فالأرض لا بد أن تعود لأصحابها، وإن طال الزمان، ونصر الله قريب لكن أكثر الناس يجهلون أو يستعجلون.

وشدد علي مضمون قرار مجلس الإفتاء الأعلي رقم (2/7) الصادر بتاريخ 31/10/1996م، وعلي الفتاوي الصادرة عن دار الإفتاء الفلسطينية بالخصوص بما جاء فيه آنفا.

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