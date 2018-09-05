مدير عام ارنا: علاقات ايران الودية والرسمية مع عمان لابد ان تتوسع وتمتد لتشمل شعبيهما

طهران/5ايلول/سبتمبر- اشار مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ضياء هاشمي الي العلاقات السياسية الودية القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان وقال ان هذه العلاقات لابد ان تاخذ ابعادا اوسع وتمتد لتشمل شعبيهما ايضا وهذا لايتحقق الا بمساعدة وسائل اعلام البلدين.

واشار هاشمي خلال استقباله مدير التحرير في وكالة الأنباء العمانية 'عامر بن سيف الكلباني' اليوم الاربعاء، اشار الي المكانة الرفيعة لسلطنة عمان لدي الشعب الايراني وقال ان اواصر المودة بين الشعبين الايراني والعماني تعود الي تاريخ عريق وعلي الاعلاميين ان يبذلوا جهودا حثيثة لتعزيزها.
واشار الي محاولات البعض خلال السنوات الاخيرة لايجاد الشرخ بين الشعوب المسلمة والدول الجارة والعربية وقال ان سلطنة عمان لم تتأثر بهذه المحاولات وهذا ان دل علي شئ انما يدل علي الحكمة السياسية التي يتمتع بها المسؤولون العمانيون ولاشك ان وسائل الاعلام ووكالة الانباء العمانية يمكن ان تلعب دورا فاعلا في هذا المجال ايضا.
من جانبه اعرب الكلباني عن شكره لاستضافة ارنا لهذا الاجتماع واصفا اياه بالناحج قائلا 'نحن طالما استفدنا من خبرات ارنا ونعتقد انه يجب ان نعزز علاقاتنا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في كافه المجالات'.
انتهي**2018**س.ر



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اجتماعي

العلاقات الايرانية العمانية

وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء

سلطنة عمان

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مدير عام ارنا: علاقات ايران الودية والرسمية مع عمان لابد ان تتوسع وتمتد لتشمل شعبيهما

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