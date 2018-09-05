'اوانا' تستحوذ علي ثلث المعلومات المتداولة في العالم

وقال اصلانف اليوم الاربعاء خلال لقائه مساعد الشوون السياسية والامنية لمحافظة آذربيجان الشرقية الايرانية رحيم شهرتي في تبريز ان وسائل الاعلام تتمتع بطاقات هائلة لتبيين اداء الحكومات.

واكد علي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاعلامي بين البلدين الجارين والصديقين اذربيجان وايران.

وصرح ان منظمة وكالات انباء اسيا والمحيط الهادئ (اوانا) تم تاسيسها عام 1961 بدعم من منظمة اليونسكو وذلك بهدف تسهيل النشاطات الاعلامية بين الدول الاعضاء في هذه المنظمة اذ ان 55 وكالة انباء من اصل 35 دولة في القارة الاسيوية واوقيانيا تشكل حاليا اعضاء هذه المنظمة.

واعتبر اصلانف وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) بانها وكالة انباء ناشطة في منظمة اوانا وفاعلة علي الصعيد العالمي.

انتهي**2018 **س.ر

