اللواء جعفري : لتعزيز دور الشعب في حل المشاكل الاقتصادية

طهران / 5 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية 'اللواء محمد علي جعفري' ان القدرات الدفاعية والعسكرية في ايران تشكّل انموذجا ناجعا في التركيز علي الشعب لحل المشاكل الاقتصادية؛ داعيا الي تعزيز دور الشعب الايراني لحل المعضلات الاقتصادية في البلاد.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال مراسم تكريم قادة سلاح البحر في الحرس الثوري، اكد اللواء جعفري ان القوة الرادعة في منطقة الخليج الفارسي بددت امال الاعداء في مجال التعرض علي الحدود المائية الايرانية.
واردف قائلا ان تعاظم فكر المقاومة بفضل الثورة الاسلامية في المنطقة زاد من يأس الاعداء يوما بعد يوم.
وشدد قائد الحرس الثوري علي ان القوة البحرية الايرانية شكلت علي مرّ السنوات في مرحلة بعد الثورة الاسلامية اكبر قوة دفاعية لارساء الامن والاستقرار في مضيق هرمز .
وتابع قائلا ان رسالة الجمهورية الاسلامية الي بلدان الخليج الفارسي متمثلة في السلام والاخوة وبناء تعاون مشترك لترسيخ الامن علي صعيد مياه الخليج الفارسي، ومن دون تواجد الاجانب.
واكد اللواء جعفري ان العدو دأب ومنذ انتصار الثورة الاسلامية علي استخدام كافة الوسائل بما فيها العسكرية والحظر الاقتصادي والتهديدات السياسية، سعيا منه لتقويض قدرات الجمهورية الاسلامية والقضاء عليها.
واردف، ان الاعداء كرّسوا جهودهم خلال الفترة الراهنة علي توجيه التهديدات الامنية لبثّ الشعور بالياس داخل الشعب الايراني؛ مشددا علي ان حرس الثورة الاسلامية مستعد للتصدي بوجهة كافة التهديدات التي تستهدف الثورة الاسلامية.
واكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية ان بلدان سوريا ولبنان واليمن وفلسطين تمكنت اليوم بفضل المقاومة المستلهمة من الثورة الاسلامية في ايران ان تقرر مصيرها بنفسها وسيكون النصر من نصيب هذه الدول قطعا.
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اللواء جعفري : لتعزيز دور الشعب في حل المشاكل الاقتصادية

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