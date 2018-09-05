`شينخوا` الصينية تتطلع الي اطلاق نشرة لها بالفارسية

واستقبل هاشمي اليوم الأربعاء، 'جانغ خا' في اطار لقاءاته مع المدراء العامين ومدراء التحرير لوكالات الأنباء المشاركة في الإجتماع الثالث والاربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (اوآنا) الذي استضافته ارنا في طهران.

وفيما شكر حفاوة الإستقبال والتخطيط الدقيق والشامل لوكالة إرنا لإقامة هذا الإجتماع، أكد ان هذا الإجتماع تمخض عن نتائج ايجابية ملحوظة .

ودعا جانغ خا الي توثيق أواصر التعاون بين شينخوا وإرنا في شتي المجالات قائلا، ان ترجمة اخبار الصين الي الفارسية وتقديمها الي الناطقين بهذه اللغة واعتماد عدد من المراسلين المنتسبين لوكالتي شينخوا وإرنا، تعد من مطالباتنا الجادة في سياق تعزيز العلاقات بين الوكالتين.

من جانبه، نوه هاشمي الي العلاقات العريقة والستراتيجية بين إيران والصين مضيفا، ان اخبار الصين تحظي باهمية بالغة للشعب والمسؤولين ووسائل الإعلام في ايران كما ان القضايا والهواجس المشتركة للبلدين تشكل بحد ذاتها أهدافا مشتركة للوكالتين.

وأضاف هاشمي، علي ضوء الظروف الراهنة حيث العقوبات الاميركية علي بعض الدول بما فيها الصين وروسيا وإيران، من الضروري ان تقوم وسائل إعلام هذه البلدان إضافة الي تقديم صورة ناصعة ودقيقة عن الواقع الموجود في الشرق والغرب، بالتعاون معا من اجل التصدي للاعلام المغرض الذي يروج ضدها.

وفيما رحب باقتراح المدير العام لمكتب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) في الشرق الأوسط لنشر أخبار هذه الوكالة باللغة الفارسية، أكد هاشمي ضرورة التسريع في صياغة مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون بين الوكالتين.

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