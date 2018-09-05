دبلوماسي باكستاني سابق يدعو الي ربط جابهار بميناء غوادر

واشار الطاف اليوم الاربعاء في حديث لمراسل 'ارنا' من اسلام اباد، الي اهمية المينائين الايراني والباكستاني؛ داعيا الي التحاق ايران بممر 'سي بك' الاقتصادي 'الصيني – الباكستاني' بقيمة 62 مليار دولار.

ولفت الي ان معظم البني التحتية في باكستان المنضوية في 'ممر سي بك' دخلت حيز الانشاء حاليا؛ مبينا ان انجاز عمليات بناء ميناء غوادر في ولاية بلوجستان والقريب من الحدود المشتركة مع ايران يلعب دورا اساسيا في تحقيق اهداف هذا المشروع الاقتصادي الكبير.

واكد الخبير الباكستاني البارز ان مشروع سي بك في ميناء غوادر لا يقتصر علي باكستان فحسب وانما يتضمن اهدافا اقليمية؛ داعيا الي ربط ميناء جابهار بميناء غوادر لتنتفع ايران من ميزات هذا المشروع ايضا.

وقال الطاف ان التعامل بين مينائي جابهار وغوادر يسهم في تحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة علي صعيد المنطقة.

وفي جانب اخر من حواره مع مراسل 'ارنا' اشار السفير الباكستاني السابق الي تنامي العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية بين البلدين الجارين المسلمين ايران وباكستان؛ مؤكدا انه منعطف في تاريخ العلاقات الثنائية؛ وبما يستدعي بذل الجهود ليتم الاستفادة المثلي من الفرص المترتبة عليه.

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