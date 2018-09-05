وزير الداخلية العراقي : سياسة الحصار خاطئة ومصيرها الفشل

بغداد / 5 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد وزير الداخلية العراقي 'قاسم الاعرجي' ان فرض الحصار والضغوط الاقتصادية علي الدول سياسة خاطئة ومرفوضة وسبق ان ثبت بأنها فاشلة.

جاءت تصريحات وزير الداخلية العراقي هذه اليوم الاربعاء خلال المباحثات رفيعة المستوي التي جرت بين كبار المسؤولين العراقيين مع الوفد الايراني رفيع المستوي الذي يراسه وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي في بغداد.
وقال الاعرجي مخاطبا نظيره الايراني ان سياسة الحظر عاجزة عن مواجهة صمود الشعوب؛ مردفا ان الشعوب ستظل صامدة وقادرة علي تجاوز هذه المراحل لتنعم المنطقة بالامن والاستقرار.
وفيما اشار الي العلاقات المعمقة بين ايران والعراق، اكد وزير الداخلية العراقي استعداد بلاده علي تعزيز التعاون (مع ايران) في مجال اقامة مراسم زيارة الاربعين الحسينية (ع) القادمة، وفي ظروف مميزة بما يشمل تقديم خدمات مناسبة الي الزائرين وتوفير الامان لهم.
وثمن الاعرجي زيارة وزير الداخلية الايراني الي العراق؛ مؤكدا ان هذه الزيارة تتيح فرصا مناسبة للحوار بين البلدين في مجال تامين الحدود المشتركة.
ولفت وزير الداخلية العراقي الي ان انتصار الشعب العراقي في حربه ضد جماعة داعش الارهابية والتكفيرية تحقق بفضل فتوي الجهاد الكفائي الصادرة عن المرجعية العليا في العراق وتضحيات الشبان العراقيين ومساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا عزم بلاده علي تنمية العلاقات الثنائية وتحديدا في المجالات الامنية مع ايران.
الي ذلك اكد وزير الداخلية الايراني علي ترسيخ علاقات شاملة مع بلد العراق الصديق والشقيق؛ معربا عن امله في اقامة مراسم الاربعين خلال العام الحالي وعلي غرار العام الماضي بنجاح وفي غاية السهولة.
واعرب رحماني فضلي باسم كافة المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن تقديره للحكومة العراقية وكافة القائمين علي تنظيم مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) خلال الاعوام الماضية وفي اجواء مميزة جدا.
و وصل وزير الخارجية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي صباح اليوم الاربعاء الي العاصمة العراقية بغداد يرافقه وفد سياسي – امني رفيع؛ في زيارة قصيرة لاجراء محادثات حول مراسم الاربعين الحسينية القادمة.
وانتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

ايران والعراق

وزير الداخلية

الاربعين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الداخلية العراقي : سياسة الحصار خاطئة ومصيرها الفشل

معظم المشاهدات

ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم حول اقامة زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)

ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم حول اقامة زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)

الكشف عن محرقة أميركية مميتة للنفايات المشعة في بغداد

الكشف عن محرقة أميركية مميتة للنفايات المشعة في بغداد

السفیر الایرانی یدعو بغداد للاعتراض علي الحظر الامیركی ضد طهران

السفیر الایرانی یدعو بغداد للاعتراض علي الحظر الامیركی ضد طهران

تنفیذ اتفاقیة بین بغداد وطهران لتصدیر كمیات من نفط كركوك الي ایران

تنفیذ اتفاقیة بین بغداد وطهران لتصدیر كمیات من نفط كركوك الي ایران

الرئیس روحانی : قافلة البناء الایرانیة لا تتوقف

الرئیس روحانی : قافلة البناء الایرانیة لا تتوقف

أحدث الأخبار

اللواء جعفري : لتعزيز دور الشعب في حل المشاكل الاقتصادية

اللواء جعفري : لتعزيز دور الشعب في حل المشاكل الاقتصادية

`شينخوا` الصينية تتطلع الي اطلاق نشرة لها بالفارسية

'شينخوا' الصينية تتطلع الي اطلاق نشرة لها بالفارسية

مسؤول برلماني يؤكد علي اولوية التعاون العلمي مع بلدان المنطقة

مسؤول برلماني يؤكد علي اولوية التعاون العلمي مع بلدان المنطقة

دبلوماسي باكستاني سابق يدعو الي ربط جابهار بميناء غوادر

دبلوماسي باكستاني سابق يدعو الي ربط جابهار بميناء غوادر

لاريجاني: بعض الظروف الإقتصادية للبلاد متأثرة بالإجراءات الدولية

لاريجاني: بعض الظروف الإقتصادية للبلاد متأثرة بالإجراءات الدولية

موضوعات مرتبط