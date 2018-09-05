تشكيل فريق عمل من قوات الرد السريع لمواجهة الهجمات الالكترونية

طهران/5 ايلول/ سبتمبر/ارنا-اعلن مديرعام تكنولوجيا المعلومات في طهران'مرتضي رضائي' عن تشكيل فريق عمل مؤلف من قوات الرد السريع بمشاركة مدراء تكنولوجيا المعلومات في المحافظة وذلك لمواجهة الهجمات الالكترونية.
واضاف رضائي ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتأسيس مركز لتبادل المعلومات بين الاجهزة(آي.ايكسIX ) الهدف منه نقل المعلومة بسرعة ومن ثم تحليلها.انتهي**م م**س.ر
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