تشكيل فريق عمل من قوات الرد السريع لمواجهة الهجمات الالكترونية

واضاف رضائي ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتأسيس مركز لتبادل المعلومات بين الاجهزة(آي.ايكسIX ) الهدف منه نقل المعلومة بسرعة ومن ثم تحليلها.

انتهي**م م**س.ر

