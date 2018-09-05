مديروكالة انباء بلغاريا: اجتماع اوآنا افشل محاولات عزل ايران

واضاف'ماكسيم مينجوف' Maxim Minchev الذي شارك في الاجتماع كضيف شرف 'نحن نعتقد ان الحظر الامريكي لن يؤثر علي علاقات التعاون بين ايران وسائر الدول وان حضور الوفود المشاركة في اجتماع منظمة وكالات انباء اسيا والمحيط الهادئ في طهران هو دليل علي هذه العلاقات.

واعتبرمينجوف الحظرالامريكي علي كل من ايران وروسيا و تركيا بأنه اجراء غير مقبول معربا عن امله ان تكف امريكا عن اللجوء الي مثل هذه الادوات التي فقدت فاعليتها.

واشارمدير وكالة الانباء البلغارية الي عقد التعاون المبرم بين وكالة بلاده الرسمية مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) في العام 2015 معربا عن امله في رفع مستوي التعاون الاعلامي بين الوكالتين.

علما ان الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذية لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (اوآنا) عقد في طهران يوم الاثنين بحضور المدراء العامين وكبار المسؤولين في وكالات أنباء الدول الاعضاء.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية للاجتماع العديد من البرامج؛ بما فيها كلمة وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، وكلمة مدير وكالة أنباء بلغاريا .

وشارك في الإجتماع الذي استغرق يوماً واحداً في طهران، مدراء وكالات أنباء و كبار مدراء من 18 دولة؛ بما فيها روسيا و جمهورية آذربيجان والصين وقطر وتركيا و سلطنة عمان ومنغوليا وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان وفيتنام واندونيسيا وماليزيا والعراق وسوريا ولبنان وبلغاريا؛ الي جانب وكالات انباء ايرانية .

هذا وتأسست وكالة أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) عام1961 بهدف تيسير ظروف التبادل الاعلامي بين دول المنطقة، وبدعم من اليونسكو وعضوية 44 وكالة من 35 دولة في قارتي آسيا والمحيط الهادئ.

انتهي**م م**س.ر

