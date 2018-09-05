تنمية العلاقات التجارية بين ايران وروسيا

وقالت بيروزبخت اليوم الاربعاء خلال اجتماع مشترك لرجال الاعمال الايرانيين مع رئيس ومساعدي موسسة التقييس الروسية في كرج ان الهدف من هذا الاجتماع هو تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

وبينت اهمية المذكرة في تبادل المواصفات القياسيه بين البلدين مؤكدة علي وجوب تطابق المواصفات القياسيه للبضائع المصدرة مع المواصفات القياسيه للبلد المستورد.

واشارة رئيسة موسسة التقييس الايرانية الي توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة اوراسيا وقالت : تربطنا مع معظم دول اوراسيا اتفاقيات تفاهم ولكن التوقيع مع المنظمة سينمي التعاون المتعدد الاطراف .

انتهي**م م** 1718

