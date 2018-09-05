طهران تحظي بموقع خاص في السياسة الخارجية الباكستانية

واضافت 'شيرين مزاري' في حوار خاص مع مراسل ارنا في اسلام اباد : ان ايران بلد جار مهم لباكستان وان البلدين يعتزمان تطويرعلاقتهما في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والدفاعية .

وبينت اهمية محادثات وزير الخارجية الايراني'محمد جواد ظريف' مع كل من الجنرال 'قمر جاويد باجوا' قائد اركان الجيش و 'عمران خان' رئيس الوزراء و 'شاه محمود قريشي'وزير الخارجية الباكستاني وقالت : ان اهمية الزيارة تكمن في كونها الاولي لمسئول اجنبي بعد تشكيل الحكومة الباكستانيه الجديده.

واعتبرت زيارة ظريف دليلا علي تطور العلاقات بين البلدين وقالت ان ما شهدناه اخيرا هو بداية لعهد جديد للتعاون بين ايران وباكستان في شتي المجالات ومنها الدفاعية والعسكرية .

انتهي**م م** 1718

