تطوير التعاون بين روسيا وإيران في مجال المعايير

واضاف 'ألكسي أبراموف' اليوم الاربعاء في اجتماع مع مسئولي المؤسسة الوطنية الإيرانية للمعايير في كرج، إن التوجه نحو التعاون والعلاقات الوثيقة في مجال المعايير خاصةً علم القياس كان أحد أهم أهداف الزيارة إلي إيران.

وقال إن التعاون بين البلدين في مجال المعايير سيوفر الثقة لرجال الأعمال الإيرانيين والروس.

وصرح رئيس وكالة المعايير الروسية، إن المعايير المشتركة تعد عاملاً في إيجاد نهج تجاري مشترك وزيادة حجم التبادلات بين البلدين، مضيفًا: نحن مهتمون بتبادل المعلومات حول المعايير والتدريب والقياس وغير ذلك من الأنشطة مع المؤسسة الوطنية الإيرانية للمعايير.

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