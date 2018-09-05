مدير مؤسسة تطوير الاقتصاد الصيني:

تطوير طريق الحريرالجديد بحاجة الي 730 مليار دولار

طهران/5 ايلول/ سبتمبر/ارنا- قال مدير مؤسسة تطوير الاقتصاد الصيني'جن يونغ جون' ان هناك حاجة الي 730 مليار دولار لتطوير البني التحتية للدول الاسيوية والدول التي يمر عبرها طريق الحريرالجديد او ما اطلق علية مشروع 'حزام واحد- طريق واحد'.

واضاف جون الذي كان يتحدث اليوم الاربعاء في الملتقي الثاني لافق تطوير العلاقات الصينية الايرانية في طهران ان مشروع 'حزام واحد- طريق واحد' اساسه التعاون الاقتصادي للدول وهو نتاج خبرة 40 سنة لسياسة الابواب المفتوحة التي انتهجتها الصين وان هذه الفكرة العلمية مبنية علي واقع عالم اليوم وهو الاستفادة من نماذج التعاون الثنائي والمتعدد للدول والذي يضمن مصالحها علي اساس معادلة 'الرابح – رابح'.
وبين الخبير الاقتصادي الصيني ان ايران من الدول المهمة التي تقع علي طريق الحرير الجديد فهي بأستطاعتها تطوير الاقتصاد العالمي وتقليص الهوة بين الدول المتقدمة والنامية.
وكان الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' قد اقترح خلال زيارته لكازاخستان واندونيسيا عام 2013 انشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وتنفيذ 'طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين' ومنذ ذلك الحين عرف المشروع بأسم 'حزام واحد- طريق واحد' .
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تطوير طريق الحريرالجديد بحاجة الي 730 مليار دولار

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مدير مؤسسة تطوير الاقتصاد الصيني:

تطوير طريق الحريرالجديد بحاجة الي 730 مليار دولار

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