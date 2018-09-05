تطوير طريق الحريرالجديد بحاجة الي 730 مليار دولار

واضاف جون الذي كان يتحدث اليوم الاربعاء في الملتقي الثاني لافق تطوير العلاقات الصينية الايرانية في طهران ان مشروع 'حزام واحد- طريق واحد' اساسه التعاون الاقتصادي للدول وهو نتاج خبرة 40 سنة لسياسة الابواب المفتوحة التي انتهجتها الصين وان هذه الفكرة العلمية مبنية علي واقع عالم اليوم وهو الاستفادة من نماذج التعاون الثنائي والمتعدد للدول والذي يضمن مصالحها علي اساس معادلة 'الرابح – رابح'.

وبين الخبير الاقتصادي الصيني ان ايران من الدول المهمة التي تقع علي طريق الحرير الجديد فهي بأستطاعتها تطوير الاقتصاد العالمي وتقليص الهوة بين الدول المتقدمة والنامية.

وكان الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' قد اقترح خلال زيارته لكازاخستان واندونيسيا عام 2013 انشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وتنفيذ 'طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين' ومنذ ذلك الحين عرف المشروع بأسم 'حزام واحد- طريق واحد' .

انتهي**م م** 1718

