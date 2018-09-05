محكمة إسرائيلية تقضي بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس

وذكرت وكالة 'وفا' الفلسطينية أن المحكمة العليا الإسرائيلية، خلال جلسة الالتماس، قررت 'إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، علي أن يتم البدء بتنفيذه بعد أسبوع من اليوم'.

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة 'الجدار والاستيطان'، وليد عساف، القول إن 'محكمة الالتماس التي قدمها محامو الهيئة، أعطت جيش الاحتلال صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم وإخلاء الخان الأحمر'، مضيفا أن هناك قرارا بمنع المواطنين من العودة والسكن هناك مرة أخري.

كما أكد 'أن لا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله هو الوجود الجماهيري في الخان الأحمر، لمنع عملية الهدم'.

وتابع: 'نهيب بأبناء شعبنا بالتصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي، والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء علي الأرض وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم'.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت أهالي تجمع الخان الأحمر، في يوليو/ أيلول الماضي، إنذارات بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها، لكن الأهالي استطاعوا تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية.

ويقطن تجمع الخان الأحمر 181 فردا يعيشون في 40 مسكنا تعتزم إسرائيل هدمها وترحيل السكان لتنفيذ مخطط (إي. وان) الاستيطاني الرامي لضم مستوطنة معاليه أدوميم والمستوطنات المحيطة بالقدس والتوسع إلي خارجها.

انتهي** 2344

