ايران تشارك في مهرجان الفيلم الاسلامي في روسيا

موسكو/5ايلول/سبتمبر/ارنا- تشارك ايران في المهرجان الدولي الرابع عشر للافلام الاسلامية الذي افتتح امس الثلاثاء في قازان عاصمة جمهورية تترستان.

وتعرض ايران في المهرجان اربعة افلام.
و اعرب الرئيس التتري 'رستم مينيخانف 'عن امله بان يسهم المهرجان في رفد السينما الاسلاميئ من خلال مشاركة المخرجين و المصورين الذين يتمتعون بكفاءة عالية.
ويعرض في المهرجان اكثر من 900 فلم من خمسين دولة علي أن يشارك نحو 65 فيلما من 30 دولة في قسم المسابقة.
ويقام المهرجان الذي يستمر لاسبوع كامل تحت شعار 'من خلال الحوار الثقافي نتحرك نحو تعزيز ثقافة الحوار' و يهدف الي تعزيز السلام علي الصعيد الدولي وتقديم طرق جديدة للحوار بين شعوب العالم باستخدام الفن السابع اي السينما.
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الفيلم الاسلامي

تتارستان

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ايران تشارك في مهرجان الفيلم الاسلامي في روسيا

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