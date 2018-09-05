ايران تشارك في مهرجان الفيلم الاسلامي في روسيا

وتعرض ايران في المهرجان اربعة افلام.

و اعرب الرئيس التتري 'رستم مينيخانف 'عن امله بان يسهم المهرجان في رفد السينما الاسلاميئ من خلال مشاركة المخرجين و المصورين الذين يتمتعون بكفاءة عالية.

ويعرض في المهرجان اكثر من 900 فلم من خمسين دولة علي أن يشارك نحو 65 فيلما من 30 دولة في قسم المسابقة.

ويقام المهرجان الذي يستمر لاسبوع كامل تحت شعار 'من خلال الحوار الثقافي نتحرك نحو تعزيز ثقافة الحوار' و يهدف الي تعزيز السلام علي الصعيد الدولي وتقديم طرق جديدة للحوار بين شعوب العالم باستخدام الفن السابع اي السينما.

انتهي**1110** 1718

