روحانی یزور نیویورك أواخر سبتمبر الجاری

واضاف واعظی، الیوم الأربعاء، فی تصریح للصحفیین بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، إن الرئیس روحانی، وخلال هذه الزیارة وكما فی السنوات السابقة سیلتقی رؤساء الدول كما سیلقی كلمة امام الجمعیة العامة للأمم المتحدة.

وصرح واعظی: 'هذه هی الطریقة الأسرع لمقابلة الرؤساء الآخرین، ومناقشة القضایا الثنائیة والدولیة وتبادل وجهات النظر'.

وردا علي سؤال حول اجتماع القمة بین ایران وتركیا وروسیا المقرر یوم الجمعة فی طهران، قال إن الرئیسین بوتین وأردوغان، إلي جانب وفود رفیعة المستوي من كلا البلدین، سیحضران القمة یوم الجمعة من هذا الأسبوع.

وأشار إلي أن الموضوع الأساسی المدرج علي جدول الاعمال، هو التطورات فی سوریا. من ناحیة أخري، إنها فرصة جیدة للتفاوض حول القضایا الثنائیة بین إیران وكل من روسیا وتركیا.

وصرح رئیس مكتب رئیس الجمهوریة، إنه و فی هذا الظرف، فإن الانظار لیس فقط فی المنطقة ولكن أیضا فی العالم، تتجه نحو نتائج هذه القمة.

انتهي** 2344

