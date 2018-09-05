ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم حول اقامة زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)

وجري التوقيع علي مذكرة التفاهم بين وزير الداخلية الايراني 'عبدالرضا رحماني فضلي' والعراقي 'قاسم الاعرجي' في مقر وزارة الداخلية العراقية وبحضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي.

كما حضر المراسم مساعد الداخلية للشؤون الامنية والشرطية حسين ذوالفقاري وقائد حرس الحدود العميد قاسم رضائي .

ووصل وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي صباح اليوم الاربعاء الي بغداد علي راس وفد سياسي وامني رفيع المستوي.

علماً ان نحو اربعة ملايين ايراني يزورون العتبات المقدسة في العراق سنويا، الاغلبية منهم يتوجهون الي العراق في زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).

انتهي** 2344

