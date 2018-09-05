الحكومة وضعت الخطط الاقتصادية اللازمة لتخطي هذه المرحلة

واضاف نوبخت الذي كان يتحدث اليوم الاربعاء خلال جلسة البرلمان ان الحكومة قامت بتنظيم خمس حزم و اثنتي عشره خطة عمل لتنظيم الاوضاع الاقتصادية خلال الفترة الراهنة منها تخصيص 13 مليارا للسلع الاساسية والادوية والبذور الزراعية.

واضاف، ان الحزمة الاولي تتضمن تزويد جميع المواطنين بما لا يقل عن 25 سلعة اساسية ويومية مستخدمة في سلة حياتهم اليومية حسب سعر العملة الصعبة 4200 تومان (للدولار الواحد).

وتابع مساعد رئيس الجمهورية، ان هنالك حزمة اخري ستخصص للشرائح الضعيفة في المجتمع فضلا عن الحزمة آنفة الذكر.

وفي جانب اخر من تصريحه اوضح نوبخت بان الحكومة تنفذ الان 5 خطط قامت باعدادها لمواجهة الحظر واضاف، ان قسما منها متعلق بادارة سوق العملة الصعبة حيث يقوم البنك المركزي بمتابعتها وقسم اخر متعلق بتوجيه السيولة النقدية نحو الانتاج.

واضاف، ان قسما اخر يتعلق بالتوازن بين الموارد والنفقات وسيحظي الانتاج والعمل بالدعم في ضوء التوقعات حول احتمال حدوث صعوبات في مجال العوائد النفطية.

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