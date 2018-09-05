تصدير 19.3 مليار دولار من السلع غير النفيطة خلال خمسة اشهر

طهران/5 ايلول/ سبتمبر/ارنا- قال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة وصناعة و تعدين و زراعة ايران 'حميد رضا صالحي' ان وزن الصادرات غير النفطية بلغ خلال الخمسة اشهر الاخيرة 43 مليون طن وبمبلغ قدره 19 مليارا و 318 مليون دولار.

ونقل صالحي عن تقرير لجمارك ايران بان هذا الكم من السلع تم تصديره الي كل من الصين والامارات العربية المتحدة والعراق وافغانستان والهند.
وافاد التقرير انه خلال الخمسة اشهر الاخيرة تم تصدير 11 مليون طن من السلع غير النفطية الي الصين وبمبلغ قدره 3 مليارات 774 مليون دولار بزيادة قدرها 7.53% قيمة .
وخلال هذه الفترة تم تصدير سلع غير نفطية الي العراق بمقدار ستة ملايين طن وبمبلغ قدره 3 مليارات و 417 مليون دولار بزيادة قدرها 17.2% قيمة و 29.35% وزنا .
وبحسب التقرير كان التصدير لافغانستان خلال هذه المدة ثلاثة ملايين طن وبمبلغ قدره مليار و 433 مليون دولار بزيادة قدرها 32.49% قيمة و 15.87% وزنا .
وبلغ حجم الصادرات الي الهند في المدة ذاتها اربعة ملايين طن وبمبلغ قدره 987 مليون دولار.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

السلع غير النفيطة

تصدير

جمارك ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تصدير 19.3 مليار دولار من السلع غير النفيطة خلال خمسة اشهر

معظم المشاهدات

الكشف عن محرقة أميركية مميتة للنفايات المشعة في بغداد

الكشف عن محرقة أميركية مميتة للنفايات المشعة في بغداد

السفیر الایرانی یدعو بغداد للاعتراض علي الحظر الامیركی ضد طهران

السفیر الایرانی یدعو بغداد للاعتراض علي الحظر الامیركی ضد طهران

تنفیذ اتفاقیة بین بغداد وطهران لتصدیر كمیات من نفط كركوك الي ایران

تنفیذ اتفاقیة بین بغداد وطهران لتصدیر كمیات من نفط كركوك الي ایران

الرئیس روحانی : قافلة البناء الایرانیة لا تتوقف

الرئیس روحانی : قافلة البناء الایرانیة لا تتوقف

ظریف : نسعي لخروج الارهابیین من ادلب بأقل نسبة من التكلفة البشریة

ظریف : نسعي لخروج الارهابیین من ادلب بأقل نسبة من التكلفة البشریة

أحدث الأخبار

هناك مؤامرة اميركية-سعودية لتشكيل حكومة ضعفية

فصائل المقاومة العراقية:

هناك مؤامرة اميركية-سعودية لتشكيل حكومة ضعفية

تنمية العلاقات التجارية بين ايران وروسيا

رئيسه موسسه التقييس:

تنمية العلاقات التجارية بين ايران وروسيا

طهران تحظي بموقع خاص في السياسة الخارجية الباكستانية

وزيرة باكستانية:

طهران تحظي بموقع خاص في السياسة الخارجية الباكستانية

تطوير التعاون بين روسيا وإيران في مجال المعايير

تطوير التعاون بين روسيا وإيران في مجال المعايير

تطوير طريق الحريرالجديد بحاجة الي 730 مليار دولار

مدير مؤسسة تطوير الاقتصاد الصيني:

تطوير طريق الحريرالجديد بحاجة الي 730 مليار دولار

موضوعات مرتبط