تصدير 19.3 مليار دولار من السلع غير النفيطة خلال خمسة اشهر

ونقل صالحي عن تقرير لجمارك ايران بان هذا الكم من السلع تم تصديره الي كل من الصين والامارات العربية المتحدة والعراق وافغانستان والهند.

وافاد التقرير انه خلال الخمسة اشهر الاخيرة تم تصدير 11 مليون طن من السلع غير النفطية الي الصين وبمبلغ قدره 3 مليارات 774 مليون دولار بزيادة قدرها 7.53% قيمة .

وخلال هذه الفترة تم تصدير سلع غير نفطية الي العراق بمقدار ستة ملايين طن وبمبلغ قدره 3 مليارات و 417 مليون دولار بزيادة قدرها 17.2% قيمة و 29.35% وزنا .

وبحسب التقرير كان التصدير لافغانستان خلال هذه المدة ثلاثة ملايين طن وبمبلغ قدره مليار و 433 مليون دولار بزيادة قدرها 32.49% قيمة و 15.87% وزنا .

وبلغ حجم الصادرات الي الهند في المدة ذاتها اربعة ملايين طن وبمبلغ قدره 987 مليون دولار.

انتهي**م م** 1718

