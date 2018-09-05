ممثل حماس: الهدف من قرار وقف التمويل الاميركي للاونروا هو الغاء حق العودة

بركة وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية دعا الي وضع استراتيجية شاملة من قبل الدول العربية والاسلامية لمواجهة هذا القرار مشددا علي رفض حركة حماس لاي كونفدرالية مع العدو الصهيوني .

وفيما يلي نص المقابلة كاملة:

*ارنا: هل ترون ان القرار الاميركي بوقف تمويل منظمة الاونروا يأتي في سياق السعي الاميركي لتطبيق صفقة القرن خطوة بعد اخري ؟

**بركة: بالفعل ان هذا القرار يأتي في سياق صفقة القرن فبعد قرار اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني اتي قرار نقل السفارة الاميركية الي القدس واليوم جاء هذا القرار لالغاء المنظمة التي انشئت بقرار من الامم المتحدة من اجل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين الي حين عودتهم الي فلسطين المحتلة . يبدو واضحا ان الهدف الحقيقي من وراء هذا القرار هو الغاء حق العودة وهو بمثابة عدوان جديد علي القضية الفلسطينية والمطلوب تأمين البدائل عن التمويل الاميركي ونحن نثمن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا الي اجتماع الجامعة العربية من اجل تمويل الاونروا.

*ارنا: هل لمستم تحركات عربية غير دعوة الرئيس بري ؟

**بركة: هناك تحرك قام به الاردن وكذلك تركيا كما ان بعض الدول العربية اعلنت عن تبرعات للاونروا ولكن هذا غير كافي هناك حاجة لاستراتيجية عربية واسلامية شاملة حول الموضوع ونحن ندعو الدولة اللبنانية تحديدا للقيام بحراك دبلوماسي عربي وغربي واسلامي حتي لا تتحول مشكلة اللاجئين مشكلة عربية فلسطينية .

*ارنا: وردت معلومات اليوم عن ان واشنطن عرضت مقايضة علي كل من مصر والاردن تقوم علي حل مشكلات البلدين الاقتصادية مقابل توطين اللاجئين المقيمين في البلدين . هل لديكم معلومات حول هذه المسألة وماهو تعليقكم حولها ؟

**بركة: بمعزل عن صحة المعلومات او عدمها نحن نؤكد ان الشعب الفلسطيني يرفض فكرة الوطن البديل وهو متمسك بحق العودة الي حيث اخرج منذ العام 1948 واي طرف سواء كان دولة او زعيم او مسؤول لا يمكنه ان يتنازل باي شكل من الاشكال او ان يفرط بهذا الحق الذي نعتبره مقدسا سواء علي المستوي الفردي او الجماعي .

*ارنا: كيف ترون ما اعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن موافقته علي كونفدرالية مع الاردن شرط الانضمام الاسرائيلي اليها ؟

**بركة: نحن في حركة حماس نتمسك بتحرير فلسطين كلها من البحر الي النهر ومن الجليل الي النقب ونرفض ما طرح مع الوفد الصهيوني سواء عن فدرالية مع الاردن او كونفدرالية ثلاثية الابعاد. نحن نرفض الاعتراف بالكيان الاسرائيلي والشراكة معه ضمن اي مشروع كما نرفض الاحتلال ونتمسك بحقنا بتحرير كل الاراضي المحتلة منذ العام 1948.

*ارنا: اين اصبحت جهود التهدئة في غزة ورفع الحصار عن القطاع التي تتم بمسعي مصري ؟

**بركة: قبل يومين زار وفد من المخابرات العامة المصرية رام الله وتم الاتفاق علي استئناف الحوار بعد يومين في القاهرة.

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