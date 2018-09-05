السفير الصيني في طهران: سنحافظ علي الاتفاق النووي وننفذه

طهران/ 5 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال السفير الصيني في طهران ' يانغ سين' ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي واعادة الحظر مرة اخري ضد ايران، خلق تحديات امام التعاون بين طهران وبكين لكننا سنحافظ علي هذا الاتفاق النووي وننفذه.

وأضاف 'بانغ سن'، اليوم الأربعاء في الملتقي الثاني لآفاق العلاقات الصينية الإيرانية: إننا نعارض العقوبات الاحادية الجانب من قبل جميع الدول مؤكدا علي أن الصين ومع تنفيذ التزاماتها الدولية، ستواصل التعاون التجاري المعتاد مع ايران.
وأشار إلي أن الصين وإيران تربطهما علاقات ودية وتحافظان علي التعاون التجاري المعتاد، ولا ينبغي انتقاد هذا بأي شكل من الأشكال.
وشدد علي أن الصين ترغب في تعزيز تعاونها مع إيران، وقال: سنتمكن ومن خلال التحلي بالثقة والصبر، من التغلب علي التحديات علي طريق التعاون بين طهران وبكين.
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السفير الصيني في طهران: سنحافظ علي الاتفاق النووي وننفذه

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