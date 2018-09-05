وزير الداخلية الإيراني في بغداد

بغداد/ 5 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - وصل وزير الداخلية ' عبدالرضا رحماني فضلي' صباح اليوم الاربعاء الي العاصمة العراقية بغداد علي رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوي لاجراء محادثات مع نظيره العراقي تتناول اجراء زيارة الاربعين الحسيني (ع) والقضايا الحدودية بين البلدين.

وكان في استقبال رحماني فضلي والوفد المرافق له بعد وصوله الي مطار بغداد، وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي.
ومن المقرر ان يوقع وزيرا الداخلية الايراني والعراقي في مقر وزارة الداخلية العراقية اليوم، مذكرة تفاهم حول زيارة الزوار الايرانيين للعتبات المقدسة لاسيما خلال مراسم زيارة الاربعين الحسيني .
علماً ان نحو اربعة ملايين زائر ايراني يزورون العتبات المقدسة في العراق سنويا، الجزء الاعظم منهم يتوجهون الي العراق في زيارة الاربعين.
كما ان نحو مليوني زائر وسائح عراقي يزورون ايران سنويا .
ويرافق وزير الداخلية في زيارته الي العراق التي تستمر يوما واحدا، مساعده للشؤون الأمنية والشرطة حسين ذو الفقاري، و قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي ومحافظ كرمانشاه هوشنك بازوند ورئيس مركز الاعلام والشؤون الدولية في وزارة الداخلية سيد رمضان شجاعي كياسري.
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