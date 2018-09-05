اقامة ندوة لمناقشة 'العقوبات البديلة عن السجن' في طهران

طهران/ 5 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - عقدت اليوم الاربعاء في طهران ندوة لمناقشة 'العقوبات البديلة عن السجن' بحضور ممثلين من أكثر من 20 دولة .

وتتناول الندوة التي تعقد ليومين، سياسات الوقاية من الجريمة ونشر ثقافة العقوبات البديلة عن السجن وأثر العدالة التصالحية.
ويشارك في الندوة مساعد السلطة القضائية في الشؤون الاجتماعية والوقاية من وقوع الجريمة محمد باقر الفت وقائد قوي الأمن الداخلي العميد حسين اشتري وممثل مكتب الأمم المتحدة لشؤون مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وممثلين من وزارة الخارجية واليونسيف وممثلين من الأمم المتحدة وايضا ممثلين من أكثر من 20 بلدا بمافيه السويد والمانيا والنرويج وهولندا وسويسرا.
ويتقاسم المشاركون في الندوة، المعارف والخبرات بين مختلف البلدان في مجال الأحكام البديلة للسجن، ومناقشة القضايا الفعالة للأحكام البديلة عن السجن.
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