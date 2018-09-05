قنص أكثر من 95 مرتزقاً خلال الـ4 أيام الماضية

طهران/ 5 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلنت وحدة القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء امس الثلاثاء، عن استهدفها لأكثر من 95 مرتزقاً خلال الأيام الماضية.

وأكد مصدر في وحدة القناصة لـ 'المسيرة نت' قنص أكثر من 95 مرتزقاً في مختلف جبهات القتال خلال الـ4 أيام الماضية.
يذكر أن وحدة القناصة أعلنت عن تنفيذ 752 عملية قنص في مختلف جبهات القتال خلال شهر أغسطس المنصرم.
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مقتل مرتزقة

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قنص أكثر من 95 مرتزقاً خلال الـ4 أيام الماضية

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