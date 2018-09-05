قنص أكثر من 95 مرتزقاً خلال الـ4 أيام الماضية

وأكد مصدر في وحدة القناصة لـ 'المسيرة نت' قنص أكثر من 95 مرتزقاً في مختلف جبهات القتال خلال الـ4 أيام الماضية.

يذكر أن وحدة القناصة أعلنت عن تنفيذ 752 عملية قنص في مختلف جبهات القتال خلال شهر أغسطس المنصرم.

انتهي** 2344

