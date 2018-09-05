قنص أكثر من 95 مرتزقاً خلال الـ4 أيام الماضية

طهران/ 5 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلنت وحدة القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء امس الثلاثاء، عن استهدفها لأكثر من 95 مرتزقاً خلال الأيام الماضية.
وأكد مصدر في وحدة القناصة لـ 'المسيرة نت' قنص أكثر من 95 مرتزقاً في مختلف جبهات القتال خلال الـ4 أيام الماضية.يذكر أن وحدة القناصة أعلنت عن تنفيذ 752 عملية قنص في مختلف جبهات القتال خلال شهر أغسطس المنصرم.انتهي** 2344
سياسي
اليمن
مقتل مرتزقة
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.